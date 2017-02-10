Российские власти Крыма привезли на полуостров британского археолога-марксиста

Российские власти Крыма сообщают о приезде на полуостров английских ученых, в том числе археолога из Британии Нила Фолкнера. В подконтрольном Кремлю парламенте Крыма анонсировали встречу 10 февраля членов парламента с учеными из университета Бристоля и английского военно-исторического журнала «Живая военная история».

Согласно информации из открытых источников, археолог Нил Фолкнер известен своими левыми взглядами, и называет себя «марксистом и революционером». Ранее Фолкнер был членом Социалистической партии, позднее присоединился к Лейбористской партии, сообщается в биографии археолога.

Как сообщает «рупор» крымского правительства Крыма сайт «Крыминформ», Нил Фолкнер намерен принять участие в историко-археологическом проекте, посвященном Крымской войне 1853-1856 годов.

«Из крымской земли мы хотим изъять очень важную информацию – как жили, как воевали простые солдаты всех сторон конфликта, потому что глубокое исследование именно таких артефактов дает полное понимание настоящего положения дел в армии, и в русской, и в британской», – цитирует издание британского археолога.

Глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк сообщил ТАСС, что, помимо планов по проведению раскопок на полуострове, британские археологи хотят обсудить «привлечение туристов из Великобритании».

В МИД Украины пока не комментировали приезд в аннексированный Крым граждан Великобритании. Крым.Реалии пытаются получить комментарий украинского внешнеполитического ведомства.

В МИД Украины ранее сообщали, что поездки зарубежных делегаций в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».