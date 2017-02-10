Доступность ссылки

logo-print
текст для поиска...
Новости

Лидеры крымских татар обговорили вопросы Крыма с главой турецкого МИД

Встреча Мустафы Джемилева и Рефата Чубарова с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, Киев, 9 февраля 2017 год

Встреча Мустафы Джемилева и Рефата Чубарова с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, Киев, 9 февраля 2017 год

Смотреть комментарии

Народные депутаты Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров 9 февраля провели встречу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. На встрече обсуждались вопросы, связанные с Крымом. Об этом 10 февраля сообщил Рефат Чубаров в комментарии Крым.Реалии.

«Мы обсудили все вопросы, связанные с ситуацией в Крыму, вокруг Крыма. В частности, украинско-турецкий отношения. Обсудили тщательно, детально. Обменялись мнениями. Как по мне, позиции совпадают», – прокомментировал встречу Чубаров.

Накануне в Анкаре посол Украины в Турции Андрей Сыбига встретился с лидером крымских татар Мустафой Джемилевым в рамках культурного мероприятия, которое проходило в Турции.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG