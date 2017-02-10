«Севморзавод» строит плавучий комплекс для возведения Керченского моста

На «Севастопольском морском заводе» строят плавучую систему, которую будут использовать при возведении Керченского моста, сообщает 10 февраля пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства Севастополя со ссылкой на директора предприятия Игоря Дрея.

По словам руководителя завода, это один из крупнейших заказов предприятия.

«Будет построен транспортный комплекс для доставки по морю к местам монтажа арочных пролетных конструкций для автомобильной и железнодорожной части моста Керченского моста. Основная часть работ будет завершена до конца мая», – добавил Игорь Дрей.

Назначенный Кремлем губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников заявил 10 февраля, что «Севморзавод», филиал центра судостроения «Звездочка», в рамках программы модернизации производственных мощностей, рассчитанной на 2017-2018 годы, может получить 2,4 млрд рублей, из них 904 млн рублей – в текущем году.

В 2015 году был подписан договор аренды основных производственных мощностей Севастопольского морского завода филиалом Центра судостроения «Звездочка» сроком на 49 лет.

В конце февраля 2015 года российское правительство Севастополя на внеочередном заседании приняло решение о так называемой национализации Севастопольского морского завода.

По официальным данным SMIDA, 89% акций общества принадлежит ОАО «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Прайм Эссетс Кэпитал», владельцем которого являлся Петр Порошенко.