Украинские подразделения, вооруженные ЗРК «Бук-М1», планируют провести стрельбы на Херсонщине

Украинские военные проведут учения в Херсонской области, которая граничит с аннексированным Россией Крымом. Об этом сообщил на брифинге 10 февраля спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

По его словам, на полигоне «Ягорлык» в Херсонской области украинские подразделения, вооруженные ЗРК «Бук-М1», проведут военные стрельбы.

Также, во время многонациональных учений «Сэйбер Гардиан-2017» на полигоне «Шабла» в Болгарии, зенитно-ракетные подразделения ЗРК С-300 примут участие в тактических учениях с боевой стрельбой, сказал он.

По словам представителя Минобороны Украины, ведомство запланировало проведение летно-методических сборов и летно-тактических учений авиационных подразделений, авиационное обеспечение бригадных и батальонных тактических учений других видов Вооруженных Сил Украины с отработкой летно-тактических упражнений.

«Для обеспечения слаженности зенитных ракетных подразделений запланировано проведение около 50 тактических учений с командными пунктами бригад, полков и основными подразделениями, на полигонах почти 25 тактических учений с зенитными ракетными батареями ЗРК «Бук М1», а также около 35 тактико-специальных учений с подразделениями обеспечения», – говорится в сообщении.

13 января 2017 года Минобороны Украины сообщило, что в Херсонской области украинские подразделения противовоздушной обороны оперативно-тактической группировки «Юг» совместно с подразделениями боевого обеспечения провели тактико-специальные учения.

1 декабря 2016 года украинские военные провели контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет средней дальности в районе села Александровка (Херсонская область).

Накануне учений в МИД России заявили, что планируемые властью Украины ракетные стрельбы возле админграницы с аннексированным Крымом являются «провокацией», направленной на получение «жесткой реакции» от Москвы. В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что со стороны России поступали угрозы применить силу в случае проведения Украиной ракетных учений возле Крыма.

Украинские военные сообщали, что учения проводятся в соответствии с планом и требованиями международных норм.