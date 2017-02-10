Власти Севастополя обещают надбавку местным медработникам

Подконтрольное Кремлю правительство Севастополя утвердило региональную надбавку врачам и медицинским работникам, сообщается на сайте правительства 10 февраля.

В ведомстве утверждают, что участковые терапевты и педиатры, врачи общей семейной практики и медицинские работники будут получать ежемесячную региональную надбавку к заработной плате.

«Региональная доплата для участковых врачей составит 5 тысяч рублей и для участковых медицинских работников – 2,5 тысячи рублей. Всего на выплату средств в городском бюджете предусмотрено 32,3 миллиона рублей», – цитирует пресс-служба исполняющую обязанности директора департамента здравоохранения Севастополя Ольгу Емельяненко.

В середине 2016 года министр здравоохранения России Вероника Скворцова посетила с рабочим визитом аннексированный Севастополь и признала, что в больницах не хватает квалифицированных сотрудников. Власти города пообещали восполнить эту недостачу, в том числе, привлечь врачей из разных регионов России, а также финансово поощрять медперсонал.

Крымские медики не раз жаловались на низкую оплату труда, из-за чего в аннексированном Крыму остро ощущается дефицит медицинских кадров.