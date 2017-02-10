Анкара не признает Крым российским – глава МИД Турции

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отмечает, что его страна не признает аннексию Крыма Россией. Об этом он сказал 10 февраля на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Киеве, сообщает УНИАН.

«Турция полностью поддерживает территориальную целостность, независимость, суверенитет и политическое единство Украины. Мы постоянно подчеркиваем это и на международном уровне, и во время двусторонних встреч. И я особенно хочу еще раз подчеркнуть: мы ни в коем случае не признаем незаконную аннексию Крыма», – сказал Чавушоглу.

По его словам, Турция хочет скорейшего урегулирования ситуации на востоке Украины.

Накануне Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров обсудили вопрос Крыма с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.