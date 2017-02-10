Аксенов назвал День святого Валентина «дешевой духовной подделкой и коммерческим проектом»

Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов считает, что День святого Валентина «не имеет никакого отношения к православию и не имеет никаких оснований в культурах и традициях народов России». Об этом он написал в Фейсбуке.

«Это дешевая духовная подделка. И, конечно, коммерческий проект. В украинский период этот день был в Крыму чуть ли не государственным праздником. Киевская власть поощряла все, что способствовало размыванию наших традиционных духовных и семейных ценностей», – написал Аксенов.

По его мнению, в школах аннексированного Крыма «никаких мероприятий, которые бы способствовали поддержке этого псевдопраздника быть не должно».

Взамен Дню влюбленных Аксенов предложил праздновать День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.

«В этот день православные христиане чтят память святых Петра и Февронии – Муромских чудотворцев, покровителей семьи», – написал назначенный глава полуострова.

День святого Валентина – ежегодный праздник, который отмечают 14 февраля. Название происходит от святого Валентина, которого вспоминает в этот день во время литургии Католическая церковь.

8 марта 2016 года жена российского главы Крыма Аксенова Елена заявила, что они с мужем много лет не отмечают 8 марта. В то же время на сайте Аксенова появилось поздравление крымчанок с Международным женским днем, в котором он заявил, что «женщины сыграли особую роль в событиях «Крымской весны»​.