Трамп похвалил Литву за поддержку Украины

Президент США Дональд Трамп заявляет, что поддержка Литвой суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилия по диверсификации источников энергии способствуют достижению общей цели – повышению безопасности в Европе и в регионе. Об этом сообщает пресс-служба президента Литвы Дали Грибаускайте со ссылкой на письмо Трампа.

«Литва является ценным союзником по НАТО, который показывает пример другим, выполняя свои обязательства перед нашей общей обороной, – это наглядно доказывает увеличение расходов на оборону с целью выполнения согласованных требований НАТО», – говорится в письме.

Накануне президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что страны Балтии будут добиваться дополнительных мер безопасности от США и НATO через масштабные военные учения российских и белорусских вооруженных сил на территории Беларуси под названием «Запад-2017».

Страны Балтии – Литва, Латвия и Эстония – опасаются возможной агрессии России после аннексии Москвой украинского Крыма, оккупации части Донбасса и поддержки там сепаратистов.

Литва неоднократно заявляла о поддержке Украины, также сообщалось о предоставлении Киеву оружия и боеприпасов.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».

По данным ООН, на Донбассе погибли около 10 000 человек, более 22 000 были ранены в результате агрессии России.