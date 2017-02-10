Крымские власти назвали «игрой в войнушки» предстоящие стрельбы ВСУ вблизи полуострова

По словам вице-спикера подконтрольного Кремлю крымского парламента Ремзи Ильясова, «киевским властям пора прекратить играть в войнушки у границ крымского полуострова, проводя провокационные ракетные военные учения». Об этом он 10 февраля заявил РИА Крым.

«Международному сообществу пора остановить провокационные попытки украинских властей развязать конфликт. Их игру в войнушки у границ полуострова пора пресечь», – сказал он.

Также Ильясов заверил, что это не угрожает безопасности крымчан, которых «способна защитить Россия».

Перед этим спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк сообщил, что украинские военные проведут учения в Херсонской области, которая граничит с аннексированным Россией Крымом.

По его словам, ведомство запланировало проведение летно-методических сборов и летно-тактических учений авиационных подразделений, авиационное обеспечение бригадных и батальонных тактических учений других видов Вооруженных Сил Украины с отработкой летно-тактических упражнений.

13 января 2017 года Минобороны Украины сообщило, что в Херсонской области украинские подразделения противовоздушной обороны оперативно-тактической группировки «Юг» совместно с подразделениями боевого обеспечения провели тактико-специальные учения.

1 декабря 2016 года украинские военные провели контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет средней дальности в районе села Александровка (Херсонская область).

Накануне учений в МИД России заявили, что планируемые властью Украины ракетные стрельбы возле админграницы с аннексированным Крымом являются «провокацией», направленной на получение «жесткой реакции» от Москвы. В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что со стороны России поступали угрозы применить силу в случае проведения Украиной ракетных учений возле Крыма.

Украинские военные сообщали, что учения проводятся в соответствии с планом и требованиями международных норм.