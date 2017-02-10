Семье «украинского диверсанта» Панова не разрешают видеться с ним – брат

ФСБ России запрещает семье украинца Евгения Панова, обвиняемого в подготовке диверсий в Крыму, с ним видеться, объясняя это тем, что «для свидания нету оснований». Об этом сообщает брат Панова Игорь Котелянец в Фейсбуке.

«У нас нет оснований видеться с Женей. Так в ФСБ на нашу миллионую просьбу и ответили. Основания. На свидание. Вы понимаете? Их наверное в этом государстве какая-нибудь специальная Служба выдачи оснований на свидания выдает. Интересно, следак Селиванов своей маме тоже так отвечает, когда она собирается к нему в гости?» – написал Котелянец.

10 августа ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа 2016 года в аннексированном Крыму задержали группу «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове.

Власти Украины отрицают эти обвинения и назвали их «провокацией» российских спецслужб.

Российские спецслужбы заявляют, что Евгений Панов и Андрей Захтей были членами «группы диверсантов», которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.