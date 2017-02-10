Путин надеется на полное восстановление отношений между Россией и США

Президент России Владимир Путин надеется на восстановление отношений между Москвой и Вашингтоном в полном объеме.

«Американо-российские отношения за предыдущие пять лет сильно деградировали. Конечно, их нужно восстанавливать. Это в интересах как российского, так и американского народов. Мы слышали, как к этому относится президент Трамп. Мы рассчитываем, что эти отношения будут восстанавливаться в полном объеме и по всем направлениям. Но это зависит не только от нас, но и от американцев», – заявил Путин 10 февраля на совместной пресс-конференции с президентом Словении Борутом Пахором в Москве.

Дональд Трамп подчеркивал, что его целью является достижение выгодных прежде всего для США договоренностей с Россией, и в случае, если этого не произойдет, он будет более жестким по отношению к России, чем его конкурент на выборах президента США 2016 года, демократ Хиллари Клинтон.

До выборов Трамп неоднократно критиковал бывшего президента США Барака Обаму за слабость по России и лично Путину. Он также одобрительно высказывался в адрес президента России.

В вопросе НАТО Трамп настаивает, что страны-члены Альянса должны выполнять обязательства тратить на оборону не менее 2% ВВП. На сегодня, только несколько стран НАТО придерживаются этого обязательства.

Отношения между Россией и Западом ухудшились после агрессии Москвы в отношении Украины. Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».

По данным ООН, с апреля 2014 года, на Донбассе погибли около 10 000 человек.