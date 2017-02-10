В Крыму сформировали 22-й армейский корпус Черноморского флота России

В аннексированном Крыму сформирован и приступил к боевой подготовке 22-й армейский корпус Черноморского флота России, заявил крымским СМИ командующий войсками Южного военного округа соседней России генерал-полковник Александр Дворников.

«В настоящее время сформированы и приступили к боевой подготовке 150-я мотострелковая дивизия в Ростовской области, 42-я мотострелковая дивизия в Чеченской Республике, 22-й армейский корпус Черноморского флота в Крыму, сформирована эскадрилья ударных вертолетов Ка-52 в Краснодарском крае и ряд других воинских формирований», – сообщил Дворников.

Ранее и.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что «город должен развиваться как база Черноморского флота России».

Ранее главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что в Крыму наблюдается снижение морально-психологического состояния личного состава Вооруженных сил России, связанное с неудовлетворительным финансовым и материальным обеспечением.

По сообщению украинского военного ведомства, личный состав 810 отдельной бригады морской пехоты (Севастополь) Черноморского флота России, который проходит подготовку для участия в боевых действиях на территории Сирии, «вынужден тратить собственные средства для оборудования мест проживания на полигоне».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».