Боевики «ДНР» более часа удерживали наблюдателей ОБСЕ – СММ

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявляют, что сепаратисты группировки «ДНР» более часа удерживали их патруль у Горловки Донецкой области.

«Вооруженные члены так называемой «ДНР» обыскали машины СММ на нулевом блокпосту. Патруль отпустили, продержав 70 минут на блокпостах», – говорится в сообщении СММ ОБСЕ в Twitter, опубликованном вечером 10 февраля.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине неоднократно заявляла о препятствовании своей работе в зоне конфликта на востоке Украины. По словам руководства миссии, 90 процентов случаев препятствования ее деятельности, в том числе и угрозы в адрес наблюдателей, происходят на оккупированных территориях.

От апреля 2014 года после российской аннексии Крыма на Донбассе начался вооруженный конфликт. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться российские «добровольцы».