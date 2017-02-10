Ирак: минимум 10 человек погибли от взрывов в Багдаде и Мосуле

Иракские медики и силовики сообщают о не менее 10 погибших и 33 раненых в Багдаде и Мосуле во время серии взрывов бомб, заложенных смертниками.

Группировка «Исламское государство» взяла ответственность за нападения 10 февраля.

Один человек взорвал себя в ресторане восточного Мосула, в результате чего погибли 4 человека, 15 были ранены. Эта территория раньше была под контролем боевиков группировки «Исламское государство», которые до сих пор контролируют западный Мосул.

Ресторан, в котором произошло нападение, является одним из нескольких, открытых в восточной части города.

Также в восточной части Мосула, в результате взрыва бомбы, заложенной в автомобиле, погиб солдат, еще 4 были ранены.

В Багдаде, в результате взрыва начиненной взрывчаткой машины, погибли 5 человек, 14 были ранены.