В России заявили о приведении ПВО Крыма в боевую готовность – СМИ

Россия приведет противовоздушную оборону аннексированного Крыма в повышенную боевую готовность на время украинских ракетных стрельб, заявил глава оборонного комитета Совета Федерации России Виктор Озеров, пишет «РИА Новости».

«Все наши системы разведки, ПВО будут приведены в состояние повышенной готовности, чтобы не попали случайные ракеты по нашей территории», – заявил Озеров.

По его словам, пишет издание, Россия при этом не рассматривает эти стрельбы как угрозу, поскольку является «достаточно сильной в военном отношении державой, чтобы постоять за себя».

Ранее спикер Министерства обороны Украины, полковник Дмитрий Гуцуляк сообщил, что украинские военные проведут учения в Херсонской области, которая граничит с аннексированным Россией Крымом.

По его словам, ведомство запланировало проведение летно-методических сборов и летно-тактических учений авиационных подразделений, авиационное обеспечение бригадных и батальонных тактических учений других видов Вооруженных Сил Украины с отработкой летно-тактических упражнений.

13 января 2017 года Минобороны Украины сообщило, что в Херсонской области украинские подразделения противовоздушной обороны оперативно-тактической группировки «Юг» совместно с подразделениями боевого обеспечения провели тактико-специальные учения.

1 декабря 2016 года украинские военные провели контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет средней дальности в районе села Александровка (Херсонская область).