Украина направит ноту Беларуси из-за задержания Жадана в Минске – Ирина Геращенко

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко сообщила, что, по ее данным, посольство Украины в Беларуси и Министерство иностранных дел готовят ноту по поводу ночного задержания в Минске украинского писателя Сергея Жадана. Об этом она написала в своем Фейсбуке.

По ее словам, Беларусь не предоставила украинской стороне информации о задержании гражданина Украины, что, «безусловно, является нарушением».

Геращенко подчеркнула, что подобные события – «это действительно позор», и пора ставить ребром вопрос перед Минском о недопустимости действий в Беларуси Федеральной службы безопасности России, которая отвечает за охрану российской границы. Украинский политик заявила, что ФСБ России «таким позорным способом, через формирование общих «черных списков», пытается ухудшить и наши (украинские – КР) с белорусами двусторонние отношения».

Ранее 11 февраля в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что украинское дипломатическое представительство в Беларуси обратилось в Министерство иностранных дел этой страны с требованием объяснить причины и обстоятельства задержания украинского писателя Сергея Жадана. Кроме того, сообщил Департамент консульской службы МИД Украины, консул также выясняет причины и обстоятельства задержания украинского деятеля в Беларуси.

​Украинский писатель Сергей Жадан сообщил, что его депортировали из Беларуси из-за того, что въезд ему запретила Россия. Об этом он написал в своем Фейсбуке 11 февраля.