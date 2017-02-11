Российские власти Крыма заявляют о троекратном сокращении безработицы

Министр соцполитики Крыма, подконтрольный России, Елена Романовская заявила о троекратном сокращении безработицы за минувшие два года. Об этом сообщает РИА Крым.

«На 1 января 2015 года, когда мы уже фактически вошли в реализацию нового законодательства, количество безработных у нас было в три раза выше, чем на 1 января 2017 года. Сегодня вакансий в три раза больше на рынке труда предлагается и гораздо качественнее, чем раньше предлагали работодатели. Это отслеживается службой занятости, мы следим за тем, чтобы вакансии были с достойной зарплатой, и работодатели это понимают», – заявила Елена Романовская.

По ее словам, в данный момент средняя зарплата в Крыму составляет 24200, что на 500 рублей больше чем в 2015 году. Романовская утверждает, что самая высокая зарплата наблюдается в сфере финансирования, топлива и энергетики и в госуправлении. Наименьшие заплаты в лесном хозяйстве, строительстве.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России.

Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».