В Ялте провели молебен, посвященный фигурантам «дела Хизб ут-Тахрир»

В доме в доме правозащитника Эмир-Усеина Куку в пгт Кореиз 11 февраля был проведен дуа (молебен), посвященный фигурантам «дела Хизб ут-Тахрир» из Ялты. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Молебен был приурочен к годовщине задержания Эмир-Усеина Куку и еще трех мусульман на юге Крыма. В дуа приняли участие несколько десятков крымских татар.

Собравшиеся приготовили плов, и за обедом делились воспоминаниями об арестантах.



Первых четверых фигурантов ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» задержали 11 февраля 2016 года. Наиболее известный из них – член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку. Кроме него задержали Муслима Алиева из Верхней Кутузовки, жителя Краснокаменки Энвера Бекирова и ялтинца Вадима Сирука. Правозащитники считают их преследование политически мотивированным.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».