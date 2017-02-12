Суд арестовал основателей панамской компании Mossack Fonseca

Суд Панамы арестовал двух основателей компании Mossack Fonseca, известной после скандала с оффшорами. Как сообщает Reuters, Рамона Фонсеку и Юргена Моссак обвиняют в отмывании денег.

В прокуратуре Панамы сообщили, что по собранным данным, Mossack Fonseca «может быть признана криминальной организацией, созданной для сокрытия теневых капиталов и средств». Расследованием ее деятельности в течение года занимались прокуроры Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, Швейцарии и США.

Mossack Fonseca оказалась в центре скандала после того, как Международный консорциум журналистских расследований 3 апреля 2016 обнародовал так называемые «панамские бумаги» – выдержки из более 11000000 документов по оффшорным компаниям, зарегистрированных этой юридической фирмой, и их владельцев.

В расследовании фигурируют 12 нынешних и бывших глав государств, и, по меньшей мере, 60 человек, связанных с мировыми лидерами. В Украине фигурантом расследования стал, в частности, президент Украины Петр Порошенко.

Журналисты-расследователи заявляли, что президент Украины Петр Порошенко, вопреки заявлениям, не передавший свои активы в траст, однако начал реструктуризацию принадлежащих ему активов компании Roshen, создав для этого три оффшорные компании. Порошенко уверял, что он отошел от управления активами компании Roshen, поручив это соответствующим консалтинговым и юридическим компаниям.