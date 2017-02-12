В Крыму планируют развивать винный туризм

Винодельческим предприятиям Крыма необходимо объединить усилия в продвижении винного туризма. Об этом заявил подконтрольный Кремлю министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий.

«Винный туризм – направление, которое востребовано туристами в течение всего года. Сегодня оно развивается: разрабатываются винные экскурсионные туры и программы. Однако у нас нет единого, узнаваемого и понятного продукта для туристов. Его нужно создавать, объединив возможности винодельческих предприятий и субъектов туриндустрии. Когда продукт будет готов, мы сможем его эффективно продвигать», – заявил Стрельбицкий.

В конце прошлого года подконтрольное России министерство курортов и туризма Крыма разработало шесть туристических направлений.