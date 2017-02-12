«Крымэнерго» обнародовало графики плановых отключений на март

В «Крымэнерго» обнародовали график плановых отключений на март. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Согласно планам, электроэнергию намерены отключать во всех районах полуострова.

Ознакомиться с графиком можно на официальном сайте предприятия.

Накануне с 8 по 9 февраля в связи с неблагоприятными погодными условиями в Крыму без света осталось порядка 6 тысяч жителей. К вечеру 9 февраля в «Крымэнерго» сообщили, что полностью восстановили электроснабжение на полуострове.