Симферопольские власти используют в рекламе предвыборный лозунг экс-президента Украины Януковича

В Симферополе появились носители наружной рекламы с портретом российского главы администрации города Геннадия Бахарева. На них указан незначительно измененный лозунг Виктора Януковича, который он использовал в предвыборной кампании на пост президента Украины в 2009-2010 года – «Услышу каждого». Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Администрация Симферополя в тестовом режиме запустила интернет-сервис «АктивныйСимферополь.рф» в январе 2017 года, чтобы узнать мнение граждан относительно различных проблем города. Как пояснил в ходе презентации ресурса глава города Геннадий Бахарев, такой опыт был перенят у Санкт-Петербурга и Москвы, где подобные площадки «зарекомендовали себя должным образом».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».