Байкерская организация «Ночные волки» не смогла собрать подписи жителей Севастополя в поддержку строительства парка «Патриот» у горы Гасфорта, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

На общественных слушаниях, которые проходили 27 января, лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов по прозвищу «Хирург» не согласился с мнением местных жителей против постройки парка, и пообещал собрать не менее 10 тысяч подписей севастопольцев – положить их на стол «первому лицу в Минобороны России» и добиться начала строительства.

После этого «Ночные волки» в центре Севастополя поставили палатки для сбора подписей. На мониторах возле палаток постоянно показывали рекламные ролики о парке. Большого количества людей возле подписных листов не наблюдалось. По словам представителей байкерского движения, «Ночным волкам» удалось собрать не более 7 тысяч подписей.

В июле 2015 года подконтрольные Кремлю власти Севастополя отдали в аренду «Ночным волкам» на льготных условиях несколько сот гектар земли у горы Гасфорта для размещения спортивно-патриотического центра. Хозяин земли – Балаклавское рудоуправление обратилось в суд с требованием о восстановлении нарушенных прав и возврата собственности. Судебные процессы идут до сих пор. Осенью 2016 года власти предложили передать эту землю минобороны России, чтобы открыть филиал парка «Патриот».

Лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов («Хирург») позиционирует себя как друг российского президента Владимира Путина. Во время событий «крымской весны» возглавляемые им байкеры блокировали украинские воинские части и помогали организовывать митинги в поддержку аннексии Крыма. «Хирурга» внесли в перечень лиц, в отношении которых после аннексии Крыма ввели санкции США и Канада.