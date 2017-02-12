Десятки тысяч людей вышли с антиправительственными выступлениями на улицы Румынии

Десятки тысяч людей вышли на улицы Бухареста на 13-й день протестов за отставку правительства и против коррупции. На площади Победы в столице Румынии 12 февраля протестующие развернули большой флаг с триколором Румынии – красным, желтым и синим.



Также тысячи людей провели митинги в других крупных городах, таких как Тимишоара, Клуж, Брашов и Сибиу.

Протестующие требовали отставки правительства премьера Сорина Гриндяну, который в конце января издал постановление об отмене уголовной ответственности за некоторые виды коррупции. Критики утверждали, что указ, который впоследствии был отменен, преследовал цель помочь коррумпированным политикам избежать тюрьмы или выйти из нее. Несмотря на многочисленные демонстрации, Гриндяну отказался уходить в отставку.



Нынешние акции в Румынии – самые массовые с момента падения коммунизма в 1989 году.