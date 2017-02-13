Российские военные в Севастополе используют общежития бывшей украинской академии в качестве гостиниц

Российские военные в Севастополе за плату поселяют в комнатах бывшей Украинской банковской академии командировочных лиц, семейные пары, участников различных конференций.

Бывшие преподаватели рассказали корреспонденту Крым.Реалии, что несколько дней назад военные самовольно вскрыли комнату временно отсутствующей многодетной матери – бывшего преподавателя академии Марины Яровой, и вынесли в неизвестном направлении все вещи. Когда женщина вернулась, в комнату уже успели поселить людей. Яровая уверена, что «это было сделано преднамеренно, с целью оказания давления, поскольку почти все остальные комнаты в общежитии пустуют». Пострадавшая обратилась с заявлением в российскую полицию города. Военные утверждают, что снова намерены поступать подобным образом.

В 2014 году после аннексии полуострова Украинская банковская академия в Севастополе вынужденно прекратила свою работу. В здании общежития остались проживать несколько семей сотрудников.

Подконтрольное Кремлю правительство Севастополя передало комплекс учебных и жилых помещений Московской банковской школе Центробанка России. Московские банкиры обратились в суд с требованием выселить бывших украинских преподавателей.

В сентябре 2016 года Севастопольский городской суд апелляционной инстанции вынес окончательное положительное решение в отношении бывших сотрудников академии – было подтверждено право преподавателей пользоваться местами в общежитии бывшего ВУЗа.

В ноябре 2016 года весь комплекс зданий бывшего Севастопольского института банковского дела Украинской банковской академии и участок земли размером 5,5 га был передан в оперативное управление Черноморскому высшему военно-морскому училищу имени Нахимова. Право собственности на эту недвижимость в парковой прибрежной зоне сменилось на федеральный статус, город перестал быть распорядителем этого имущества.

Севастопольский институт банковского дела был построен при поддержке президента Украины Виктора Ющенко и был открыт в 2009 году. Заведение занимает 5,5 га земли в районе парка Победы.