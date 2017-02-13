На Чонгаре сообщают о нападении на крымскотатарский батальон

Вечером 12 февраля, на территории базы крымскотатарсокого батальона имени Номана Челебиджихана в селе Чонгар, недалеко от административной границы с Крымом, произошел конфликт. Как сообщает радио «Куреш», «вооруженные люди в военной форме, захватили базу».

По сообщению редакции, на территорию базы заехал БТР, «вооруженные люди применили огнестрельное оружие». Сообщений о пострадавших нет.

Информацию о конфликте подтверждают и в других источниках.

Официальных комментариев от Министерства Обороны, Национальной полиции и Службы безопасности Украины пока нет.

Крым.Реалии не удается связаться с представителями батальона.

Дискуссия о создании крымскотатарского батальона в составе структуры правоохранительных органов Украины продолжается с минувшего года. В Меджлисе крымских татар сообщали, что все материалы по данному вопросу переданы президенту Украины Петру Порошенко и главе МВД Арсену Авакову.

В Национальной Гвардии Украины, которое входит в систему Министерства внутренних дел Украины, отмечают, что заявления о создании в их структуре «крымскотатарского батальона», остаются пока на уровне заявлений, которые не закреплены законодательно.

Ленур Ислямов требует присвоить создаваемому «крымскотатарскому батальону» имени Номана Челебиджихана номер воинской части.