ВСУ: нападения на крымскотатарский батальон не было

Оперативное командование «Юг» сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, которое несет службу на административной границе с Крымом, опубликовало заявление в котором уверяет, что нападения на представителей крымскотатарского батальона в селе Чонгар не было.

Военные сообщают, что выполняли в районе «боевые задачи» в это время «на позиции прибыли максимально вооруженные представители незаконного вооруженного формирования».

«Учитывая специфику подразделения и условия ситуации, формирование было задержано, разоружено, использованы все требования устава и других законодательных актов, относительно действий в подобных ситуациях», – публикуют украинские военные в Фейсбуке.

Накануне появилась информация об инциденте, на территории базы крымскотатарсокого батальона имени Номана Челебиджихана в селе Чонгар, недалеко от административной границы с Крымом, вечером 12 февраля.

По сообщению, на территорию базы заехал БТР, «вооруженные люди применили огнестрельное оружие».

Дискуссия о создании крымскотатарского батальона в составе структуры правоохранительных органов Украины продолжается с минувшего года. В Меджлисе крымских татар сообщали, что все материалы по данному вопросу переданы президенту Украины Петру Порошенко и главе МВД Арсену Авакову.

В Национальной Гвардии Украины, которое входит в систему Министерства внутренних дел Украины, отмечают, что заявления о создании в их структуре «крымскотатарского батальона», остаются пока на уровне заявлений, которые не закреплены законодательно.

Ленур Ислямов требует присвоить создаваемому «крымскотатарскому батальону» имени Номана Челебиджихана номер воинской части.