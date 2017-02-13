В ходе инцидента на Чонгаре повреждено имущество организации «Аскер» – Чубаров

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в своем сообщении в Фейсбуке указал, что в результате инцидента между украинскими военными и представителями крымскотатарского батальона, в селе Чонгар в ночь с 12 на 13 февраля, «были повреждены отдельные сооружения и имущество общественной организации «Аскер».

Он также заверил, что к членам организации «Аскер» предпринимались попытки применения физической силы.

«Началом инцидента стало немотивированное и силовое занятие военнослужащими обустроенной общественной организацией «Аскер» территории, на которой базируются бойцы формируемого крымскотатарского батальона имени Номана Челебиджихана...В настоящее время на месте инцидента работают представители национальной полиции и СБУ. Там же находятся представитель Меджлиса крымскотарского народа в Херсонской области Абмеджит Сулейманов и координатор акции «Гражданская блокада «Крыма» Ленур Ислямов», – написал Чубаров.

Накануне появилась информация об инциденте, на территории базы крымскотатарсокого батальона имени Номана Челебиджихана в селе Чонгар, недалеко от административной границы с Крымом, вечером 12 февраля. По сообщению, на территорию базы заехал БТР, «вооруженные люди применили огнестрельное оружие».

Оперативное командование «Юг» сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, которое несет службу на административной границе с Крымом, опубликовало заявление в котором уверяет, что нападения не было.

Военные указали, что выполняли «боевые задачи» в это время «на позиции прибыли максимально вооруженные представители незаконного вооруженного формирования». Представители командования «Юг» приняли меры, согласно уставу, говорится в сообщении.

Дискуссия о создании крымскотатарского батальона в составе структуры правоохранительных органов Украины продолжается с минувшего года. В Меджлисе крымских татар сообщали, что все материалы по данному вопросу переданы президенту Украины Петру Порошенко и главе МВД Арсену Авакову.

В Национальной Гвардии Украины, которое входит в систему Министерства внутренних дел Украины, отмечают, что заявления о создании в их структуре «крымскотатарского батальона», остаются пока на уровне заявлений, которые не закреплены законодательно.

Ленур Ислямов требует присвоить создаваемому «крымскотатарскому батальону» имени Номана Челебиджихана номер воинской части.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».