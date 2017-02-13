В Калифорнии объявили срочную эвакуацию из-за угрозы прорыва крупнейшей в США плотины ГЭС

Власть на севере штата Калифорния заявила, что по меньшей мере 130 тысяч жителей региона, где расположена крупнейшая в США плотина ГЭС, должны покинуть свои дома из-за угрозы прорыва дамбы. Эвакуацию начали с города Оровилл и районов неподалеку. Именно здесь 11 февраля сильный снег и дождь повредили водосбросные сооружения.

Эксперты не исключили, что может разрушиться бетонная стена и произойти массивный слив воды из водохранилища Оровилл.

После приказа об эвакуации сотни автомобилей застряли в длинных пробках.

В департаменте водного хозяйства Калифорнии заявили, что угроза прорыва дамбы снижена, впрочем чиновники, как и раньше, призвали жителей покинуть этот район.