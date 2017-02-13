Ученые из Британии готовы к раскопкам в Крыму – администрация Херсонеса

Группа ученых из Великобритании посетила музей-заповедник «Херсонес Таврический» в Севастополе. Как заявляет дирекция музея, ученые отметили, что готовы приступить к раскопкам в Крыму весной 2018 года в местах связанных с боевыми действиями времен Крымской войны, а также заняться развитием археологического туризма в Крыму и Севастополе.

«В Великобритании каждый школьник знает из истории Крымской войны Балаклавское сражение. Мы хотим наладить сотрудничество между археологами наших стран. Мы надеемся, что если наш проект станет успешен, мы будем организовывать выставки здесь и в Англии. Интерес к Крыму сейчас в Англии колоссальный и мы хотим дать людям больше информации», – цитирует пресс-служба заповедника ученого Бристольского университета Патрик Мерсер.

Ученым рассказали о планируемых раскопках на территориях Херсонеса, а также о тех исследованиях, которые ранее проводились археологами.

Российские власти Крыма сообщили о приезде на полуостров английских ученых, в том числе археолога из Британии Нила Фолкнера.

В МИД Украины отмечают, что поездки зарубежных делегаций в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Накануне Украина призвала страны-партнеры направить в Крым мониторинговую миссию ЮНЕСКО.

Заповедник «Херсонес Таврический» вместе с его хорой на Гераклейском полуострове входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, однако с 2014 года мониторинг сохранности музея-заповедника со стороны организации не проводится, поскольку она не признает аннексию Крыма Россией.