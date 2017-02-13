Военные указали на наличие оружия у «незаконного формирования» на Чонгаре

Нацполиция Украины изъяла оружие у «незаконного вооруженного формирования» на админгранице с Крымом, заявил пресс-офицер оперативного командования ВСУ «Юг» Игорь Бирюков в комментарии Крым.Реалии.

«Было изъято стрелковое оружие, взрывоопасные предметы. Представителями Национальной полиции было изъято и вывезено оттуда это незарегистрированное оружие этого незаконного вооруженного формирования. Представителями военной прокуратуры и военной службы правопорядка сейчас проводятся необходимые действия для выяснения всех этих обстоятельств», – сообщил представитель ВСУ.

По его словам, командир оперативного командования «Юг» Андрей Грищенко также издал приказ о служебном расследовании по факту инцидента.

Руководитель общественного формирования «Аскер» Ленур Ислямов не дал прямого ответа на вопрос, действительно ли у его сторонников изымали оружие.

«Если имеется ввиду все эти учебные гранаты и все такое прочее, которое у нас есть, то, наверное, да. У нас есть закон Украины, если вы знаете, по которому трофейное оружие передается батальонам. Так вот, если у нас будет трофейное оружие, оно точно также будет передано батальону, который будет сформирован после получения номера воинской части», – сказал Ленур Ислямов в комментарии для Крым.Реалии.

Пресс-служба военной прокуратуры южного региона опровергла факт проведения проверки их ведомством.

Накануне появилась информация об инциденте, на территории базы общественного объединения «Аскер» в селе Чонгар, недалеко от административной границы с Крымом, вечером 12 февраля. По сообщению, на территорию базы заехал БТР, «вооруженные люди применили огнестрельное оружие».

Оперативное командование «Юг» сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, которое несет службу на административной границе с Крымом, опубликовало заявление в котором уверяет, что «нападения не было».

Военные указали, что выполняли боевые задачи в это время «на позиции прибыли максимально вооруженные представители незаконного вооруженного формирования». Представители командования «Юг» приняли меры, согласно уставу, говорится в сообщении.

Дискуссия о создании крымскотатарского батальона в составе структуры правоохранительных органов Украины продолжается с минувшего года. В Меджлисе крымских татар сообщали, что все материалы по данному вопросу переданы президенту Украины Петру Порошенко и главе МВД Арсену Авакову.

В Национальной Гвардии Украины, которое входит в систему Министерства внутренних дел Украины, отмечают, что заявления о создании в их структуре «крымскотатарского батальона», остаются пока на уровне заявлений, которые не закреплены законодательно.

Ленур Ислямов требует присвоить создаваемому «крымскотатарскому батальону» имени Номана Челебиджихана номер воинской части.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».