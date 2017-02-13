Севастопольцев просят сохранять спокойствие под вой сирен

На вторник 14 февраля в Севастополе запланирована проверка системы оповещения населения в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации, таково указание российского руководителя гражданской обороны города Севастополя.

Горожан просят сохранять спокойствие.

«В соответствии с планом проверки, в 10:00 запланировано включение электромеханических сирен и подача сигнала «Внимание всем!» Также предусмотрено использование мобильных комплексов оповещения, доведение информации о проводимой проверке до севастопольцев по сети проводного радиовещания, уличной звукофикации», – сказано в сообщении на сайте подконтрольной Кремлю администрации города.

Севастопольский главк МЧС России напомнил, что 2017 год объявлен Годом гражданской обороны.

«На протяжении 2017 года будут проводиться мероприятия по совершенствованию учебно-материальной базы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, всевозможные учения и тренировки по оповещению и эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях и пожарах, информирование населения о правильных действиях при различных аварийных и чрезвычайных ситуациях», – сообщается на сайте МЧС.

За прошедший год в Крыму подобные проверки стали регулярными. В ноябре 2016 года годовую комплексную проверку системы оповещения и информирования населения провели на территории всего полуострова.