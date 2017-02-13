Кто-то хочет дестабилизировать ситуацию на Чонгаре – глава районной администрации

Глава Генической райгосадминистрации Александр Воробьев считает недавний инцидент на Чонгаре попыткой дестабилизировать ситуацию в регионе. Об этом Воробьев заявил в комментарии Крым.Реалии 13 февраля.

«Кто-то заинтересован поссорить различные подразделения, которые занимаются обороной, стоят на защите материковой части (Украины – КР). Хотят внести дестабилизацию в район, напугать людей, посеять недоверие», – заявил Воробьев.

Он обратил внимание о том, что конфликт уже практически исчерпан, пострадавших нет.

Также Воробьев призвал «думать лучше об Авдеевке и о линии фронта», и в очередной раз заверил, что «попытки расшатать ситуацию» в Геническом районе не пройдут, и район защищен в полном объеме.

Как писали Крым.Реалии, накануне появилась информация об инциденте, на территории базы общественного объединения «Аскер» в селе Чонгар, недалеко от административной границы с Крымом, вечером 12 февраля. По сообщению, на территорию базы заехал БТР, «вооруженные люди применили огнестрельное оружие».

Оперативное командование «Юг» сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, которое несет службу на административной границе с Крымом, опубликовало заявление в котором уверяет, что «нападения не было».

Военные указали, что выполняли боевые задачи в это время «на позиции прибыли максимально вооруженные представители незаконного вооруженного формирования». Представители командования «Юг» приняли меры, согласно уставу, говорится в сообщении.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».