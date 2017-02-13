Украинская полиция открыла уголовное производство по факту выявленного оружия на Чонгаре

Национальная полиция Украины в Херсонской области открыла уголовное производство по факту выявленного оружия и боеприпасов в селе Чонгар. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.

«По факту обнаруженного и изъятого возле села Чонгар оружия и боеприпасов следственное отделение Генического ОП ГУНП в Единый реестр досудебных расследований внесло сведения по ч. 1 ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», – говорится в сообщении.

В нацполиции добавили, что «с целью исследования предметов, которые по внешним признакам напоминают огнестрельное оружие и боеприпасы, назначены баллистические и взрывотехнические экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия по установлению происхождения изъятых предметов».

Накануне появилась информация об инциденте, на территории базы общественного объединения «Аскер» в селе Чонгар, недалеко от административной границы с Крымом, вечером 12 февраля. По сообщению, на территорию базы заехал БТР, «вооруженные люди применили огнестрельное оружие».

Оперативное командование «Юг» сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, которое несет службу на административной границе с Крымом, опубликовало заявление в котором уверяет, что «нападения не было».

Военные указали, что выполняли боевые задачи, в это время «на позиции прибыли максимально вооруженные представители незаконного вооруженного формирования». Представители командования «Юг» приняли меры, согласно уставу, говорится в сообщении.

Дискуссия о создании крымскотатарского батальона в составе структуры правоохранительных органов Украины продолжается с минувшего года. В Меджлисе крымских татар сообщали, что все материалы по данному вопросу переданы президенту Украины Петру Порошенко и главе МВД Арсену Авакову.

В Национальной Гвардии Украины, которое входит в систему Министерства внутренних дел Украины, отмечают, что заявления о создании в их структуре «крымскотатарского батальона», остаются пока на уровне заявлений, которые не закреплены законодательно.

Ленур Ислямов требует присвоить создаваемому «крымскотатарскому батальону» имени Номана Челебиджихана номер воинской части.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».