Батальон имени Челебиджихана – крымский, а не крымскотатарский – Ислямов

Батальон имени Номана Челебиджихана, который дислоцируется возле админграницы с аннексированным Россией Крымом, позиционирует себя как крымское, а не крымскотатарское формирование. Об этом 13 февраля в вечернем эфире Радио Крым.Реалии рассказал глава общественного формирования «Аскер» Ленур Ислямов.

«Тот, кто придумал, что мы национальное какое-то подразделение делаем – нет. Если будет батальон «Тарас Шевченко», то он будет состоять только из тех людей, которые жили, где родился Тарас Шевченко? Нет. Номан Челебиджихан – это символ, как Грушевский для нас символ определенного сопротивления... Мы не хотим делить людей по национальному признаку, потому что это делали немцы в свое время и мы знаем, чем это закончилось в свое время. Мы хотим просто сделать акценты, чтобы крымчане, знали, что существует подразделение, которое занимается только Крымом», – отметил Ислямов.

Он утвержает, что крымское подразделение батальона имени Челебиджихана готово нести службу не только на админгранице с аннексированным Крымом, но и в зоне АТО.

«Батальон, который попадает в Вооруженные силы Украины, (ничем не отличается – КР), кроме перечисленных вещей, которые он должен нести – имам, хоть небольшие религиозные формы, не должно быть свинины, не должно быть пьянки, это пагубная вещь для армии, особенно сейчас...Если будет принято решение Главнокомандующим отправить подразделение на фронт, то батальон выдвинется туда, где нужно ему быть в тот момент. Но он будет приквартирован там, где и находится – в Геническе», – заявил Ислямов.

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Вооруженные силы Украины готовы рассмотреть заявления членов общественного объединения «Аскер» о желании служить в составе крымского подразделения бригады морской пехоты ВМС. Такое заявление прозвучало в понедельник, 13 февраля, во время встречи Министра обороны Украины Степана Полторака и председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.

«ВС Украины готовы рассмотреть заявления членов общественного объединения «Аскер», которые будут выявлять в порядке, предусмотренном законодательством Украины, добровольное желание служить в составе крымского подразделения бригады морской пехоты ВМС», – говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины.

В ведомстве добавили, что формирование указанного подразделения будет происходить с учетом вероисповедания и традиций личного состава. Также будут созданы условия соблюдения религиозных потребностей верующих разных религиозных конфессий.