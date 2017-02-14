В Крыму детей готовят к российской армии с дошкольного возраста – правозащитница

Крымская правозащитница Ирина Седова считает, что детей, живущих в аннексированном Крыму, готовят к службе в российской армии с дошкольного возраста. Об этом Седова сообщила в эфире UA:Крым.

«В школах проводят открытые уроки, причем проводит не только действующая армия, но и так называемое «народное ополчение», которое по своей сути является военизированным формированием, и действует не всегда законно. Они тоже ходят к детям, учат собирать автоматы, есть открытые уроки «Крымская весна», таким образом, еще и легализуется оккупация», – считает правозащитница.

По словам Седовой, родителям в Крыму необходимо защитить детей от влияния российской пропаганды.

«Если проходят выставки военной техники и реконструкции боевых действий – постарайтесь оградить своих детей от этого. Вы должны помнить, что ваш ребенок – часть программы России по заманиванию его в вооруженные силы этой страны. Лучше избегать подобных демонстраций, но если ваш ребенок уже это видит, нужно объяснять ему, для чего это делается», – добавила она.

Директор словацкой медиа-мониторинговой организации «MEMO 98» Расто Кужел считает, что несмотря на символическую важность Крыма для России, полуостров пропадает из повестки дня российской пропаганды. Об этом Кужел рассказал в интервью Крым.Реалии.

Он также отметил, что согласно проведенному мониторингу, в 2015 году российские СМИ уделяли больше внимание украинской тематике. Сегодня в эфирах появляются и другие мировые темы.

Накануне команда украинского проекта StopFake.org сообщила, что за последний год количество неправдивой информации по теме Крыма увеличилось вдвое. Так за 2015 год было отмечено 16 крымских историй, в 2016 году команда отследила 32 фейковые истории в российских СМИ о Крыме и событиях на полуострове.