В Крыму сообщили о наборе в российскую армию до двух тысяч крымчан

В аннексированном Крыму во время весеннего призыва в 2017 году планируют призвать от 1,5 до 2 тысяч жителей полуострова в ряды Вооруженных сил России. Об этом 14 февраля сообщил российский военный комиссар Крыма Анатолий Малолетко, пишет «РИА Новости Крым».

«В 2017 году набор в армию в Крыму будет немного большим, чем мы призвали осенью. Это связано с необходимостью для Черноморского флота получить тех или иных специалистов. Мы планируем призвать в пределах от полутора до двух тысяч крымчан», – заявил Малолетко.

По его словам, несколько сотен новобранцев будут направлены в воинские части соседних с Крымом регионов в России для получения необходимых специальностей.

«Мне как военному комиссару Крыма очень важно, чтобы часть граждан служили на материке и освоили те специальности, которых нет в наших воинских частях. Это так называемый мобилизационный резерв. Я думаю, у нас будет человек 150-200, которых мы отправим в учебные подразделения для того, чтобы обучить их тем дефицитным специальностям, которых у нас нет на территории Крыма», – добавил Малолетко.

Ранее Анатолий Малолетко заявлял, что во время весеннего призыва в 2016 году «план укомплектования был выполнен на 99%». Особая проблема была с водителями, и тут сыграло роль то, что комиссариат не учел сложностей с переоформлением водительских удостоверений по российскому образцу.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».