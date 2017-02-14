В Севастополе не досчитались 41% выделенных средств на дизтопливо во время блэкаута

Российская Контрольно-счетная палата Севастополя выявила нарушения в использовании средств резервного фонда правительства города во время режима чрезвычайной ситуации, связанного с энергоблокадой Крыма. Об этом 14 февраля сообщили на сессии Законодательного собрания Севастополя, пишет пресс-служба ведомства.

По словам российского руководителя Контрольно-счетной палаты Севастополя Юлии Кокаревой, Управление обеспечения мероприятий гражданской защиты населения допустило неправомерное расходование бюджетных средств.

«Не подтверждено целевое расходование бюджетных средств на закупку более 1 млн литров дизтоплива общей стоимостью 47,2 млн рублей, или 41% от общего объема топлива, приобретенного для ликвидации чрезвычайной ситуации», – отметила она.

Кокарева добавила, отметили в ведомстве, что также не подтверждено целевое использование аварийного запаса товарно-материальных ценностей, приобретенных за счет средств резервного фонда на сумму 3,7 миллиона рублей, установлено нецелевое расходование дизельного топлива на сумму 583 тысячи рублей.

30 декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас ЛЭП, по которой передавалось в Крым до 250 мегаватт, восстановлена, однако электроэнергия в Крым не подается, так как закончилось действие контракта по поставкам электричества на полуостров, который с начала 2014 года аннексирован Россией.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».