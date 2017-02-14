Пираты огласили требования по освобождению экипажа BBC Caribbean - МИД Украины

Пираты, захватившие в плен экипаж судна BBC Carribean у берегов Нигерии, обнародовали свои требования. Об этом Радио Свобода заявил руководитель управления консульского обеспечения государственной консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Он утверждает, что вопросом освобождения экипажа занимается уполномоченная группа контактеров.

«Уполномоченные вести переговоры установили контакт с похитителями членов экипажа судна BBC Carribean. Пираты обнародовали свои требования и подтвердили удовлетворительное состояние членов экипажа», – отметил Кирилич.

Экипаж BBC Carribean был захвачен в плен неизвестными в территориальных водах Нигерии 6 февраля. Корабль принадлежит немецкой компании. Консульство Украины в Гамбурге оперативно установило контакт с судовладельцем и находится с ним на связи. Среди похищенных членов экипажа находится один гражданин Украины.

Судно направлялось из Камеруна в Гану.