В Бристольском университете заявляют, что ученые, посетившие Крым, не являются их сотрудниками

Британские ученые, которые планируют провести раскопки в Крыму, не являются сотрудниками Бристольского университета, как об этом сообщалось раньше. Об этом 14 февраля в комментарии Крым.Реалии рассказали в пресс-службе британского университета.

«Они не профессоры Бристольского университета. Один из них – Нил Фолкнер, преподавал в нашем университете в течении нескольких лет. Но сейчас не является сотрудником нашего университета. Кем являются его спутники, мы не знаем», – отметили в пресс-службе университета.

Российские власти Крыма сообщили о приезде на полуостров английских ученых из Бристольского университета, в том числе археолога из Британии Нила Фолкнера.

Как сообщали Крым.Реалии, в Крыму планируют реализовать совместный российско-британский проект, связанный с событиями Крымской войны 1853-1856 годов. Речь идет о проведении совместных археологических раскопок, издании книг и журналов соответствующего направления и организацию молодежных археологических лагерей для студентов из Великобритании и России.

Британские ученые заявили, что готовы приступить к раскопкам в Крыму весной 2018 года.

Накануне в Министерстве культуры Украины обратились в отечественный МИД с просьбой направить ноты протеста в Москву и Лондон в связи с намерением провести совместные археологические исследования в аннексированном Крыму, посвященные Крымской войне.

В МИД Украины отмечают, что поездки зарубежных делегаций в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Накануне Украина призвала страны-партнеры направить в Крым мониторинговую миссию ЮНЕСКО.