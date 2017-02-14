Отстранение Полозова от дела повлияет на ход судебного заседания – Умеров

Отстранение «опытного московского адвоката» Николая Полозова может повлиять на ход судебных заседаний в процессе по «делу Умерова». Такое мнение 14 февраля в комментарии Крым.Реалии озвучил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров.

«Это государство – Российская Федерация, в котором нет понятия права человека, нет понятия правосудия. Мало того, что они нетерпимы к альтернативным мнениям, они нетерпимы к людям которые защищают инакомыслящих, защищают крымских татар», – сказал Умеров.

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа также добавил, что дело по его защите в суде готовы продолжить адвокаты Эмиль Курбединов и Эдем Семедляев.

«Возможны еще варианты, но о них не говорим», – добавил он.

Верховный суд Крыма 14 февраля отклонил апелляционную жалобу адвоката Николая Полозова на постановление судьи Киевского районного суда Симферополя Виктора Можелянского о разрешении следователю ФСБ Росии Игорю Скрипке допросить его как свидетеля по «делу Умерова».

Решение суда первой инстанции оставили без изменений. Таким образом, Верховный суд Крыма признал законным принудительное задержание Полозова сотрудниками ФСБ России 25 января, которое сам адвокат квалифицировал, как похищение.

В отношении адвоката Николая Полозова в Крыму 20 декабря возобновили уголовное дело. Основной целью таких действий российской правоохранительной системы в Крыму правозащитники считают желание отстранить Полозова от защиты в «деле Умерова».