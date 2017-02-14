Европарламент утвердил механизм прекращения «безвиза»

Европарламент формально утвердил механизм прекращения безвизового режима со странами, не входящими в ЕС, что является ключевым шагом на пути к безвизовому режиму для граждан Грузии и Украины. Об этом сообщает корреспондент Радіо Свобода в Брюсселе 14 февраля.

«Теперь в течение двух недель это должны сделать страны-члены ЕС», – говорится в сообщении.

В понедельник, 13 февраля, Европарламент объявил окончательную версию прекращения безвизового режима с третьими странами.

Утверждение окончательной версии не требует повторного одобрения, кроме случая, если у законодателей в течение суток возникнут вопросы. Вопросов не было, следовательно механизм автоматически считается одобренным.

Европарламент одобрил механизм прекращения в декабре 2016 года.

9 февраля со ссылкой на дипломатические источники корреспондент Радіо Свобода в Брюсселе сообщал, что безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом может вступить в силу 12 июня.

Перед этим стало известно, что «триалог» – консультации между Советом ЕС, Европарламентом и Еврокомиссией о предоставлении безвизового режима для граждан Украины состоятся 28 февраля.

2 февраля Европейский парламент поддержал визовую либерализацию для Грузии. Докладчик Европейского парламента по вопросам безвизового режима Мария Габриэла заявила, что граждане Грузии «точно» смогут путешествовать в ЕС без виз до конца марта. Перед этим предстоит окончательное одобрение механизма прекращения действия «безвиза» в Европейском парламенте и Совете ЕС.

Для Украины переговоры между Советом ЕС и Европарламентом по визовой либерализации могут продолжиться после того, как механизм прекращения «безвиза» заработает.