В Белом доме объяснили отставку генерала Флинна «утратой доверия»

В Белом доме заявляют, что президент США призвал советника по национальной безопасности Майкла Флинна уйти в отставку из-за «подрыв уровня доверия», а не из-за «правовых аспектов». Об этом 14 февраля сообщает Радіо Свобода.

Это заявление представителя Белого дома Шона Спайсера появилось вечером 14 февраля, меньше чем через сутки после отставки Флинна.

Майкл Флинн ушел в отставку поздно вечером 13 февраля после того, как он признал, что ввел в заблуждение чиновников из команды президента Трампа относительно содержания своих контактов с послом России в США.

Флинн сначала сказал вице-президенту Майку Пенсу, что в декабре 2016 года во время неоднократных бесед с послом России Сергеем Кисляком не обсуждал санкции в то время, когда бывший президент США Барак Обама готовил новые санкции против России из-за возможного вмешательство Москвы в президентских выборах. Но через некоторое время Флинн в ответ на опубликованные доклады американских спецслужб признал, что, возможно, обсуждал санкции с Кисляком. Такое обсуждение могло быть нарушением законов США, запрещающих вести внешнеполитические переговоры частным лицам.

Флинн был преданным сторонником Трампа во время всей избирательной кампании 2016 года, но его связи с Россией вызвали беспокойство среди других советников 45-го президента США.

Белый дом после отставки Флинна назвал генерала в отставке Кита Келлога исполняющим обязанности советника по вопросам безопасности.