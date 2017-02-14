Украинский депутат обвинил Россию в безответственности заморозки программы утилизации оружия

Народный депутат Украины Владимир Арьев выступил на межпарламентских слушаниях в ООН, в ходе которых обвинил российские власти Крыма в безответственном отношении к утилизации оружия на полуострове. Об этом Арьев написал на своей странице в Фейсбуке.

«Выступил в ООН, где рассказал о безответственности российских оккупантов, прекративших в Крыму программу утилизации затопленного химического оружия», – заявил Арьев.

Украинский депутат отметил, что «возле Крыма есть тысячи бочек с токсичным веществом, каждая такая бочка отравляет воду в радиусе 40 километров».

«Это серьезно угрожает не только морской природе, но и жизни людей, живущих в регионе», – добавил Арьев.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

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