Российские самолеты осуществили опасные маневры в Черном море вблизи эсминца США – военные

Военные США заявили 14 февраля, что на прошлой неделе в Черном море российские военные самолеты неоднократно пролетали неподалеку от эсминца американских ВМС. В США назвали такие действия российской стороны «опасными и непрофессиональными» маневрами.

Это первый инцидент такого рода, о котором сообщили в администрации Трампа.

Представитель Европейского командования США Капитан Дэнни Эрнандес сказал о трех отдельных инцидентах, произошедших 10 февраля при участии российских самолетов и эсминца USS Porter. В двух участвовали самолеты Су-24, еще в одном – Ил-38.

«USS Porter посылал запросы всем самолетам и не получил никакого ответа. Такие инциденты вызывают обеспокоенность, поскольку могут привести к несчастному случаю или просчету», – отметил Эрнандес.

Россия отрицает, что такие инциденты 10 февраля вообще происходили. Об этом заявил представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

США, а также представители европейских стран в 2016 году сообщали о нескольких подобных случаев с российскими самолетами.