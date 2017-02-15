В МИД России заявили о недопустимости возвращения Крыма Украине

Россия отвергает возможность возвращения Крыма Украине. Об этом заявила на пресс-конференции представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова представителя Белого Дома о том, что президент США Дональд Трамп ждет от России возвращения Крыма.
«Мы свои территории не возвращаем. Крым является территорией Российской Федерацией», – сказала Захарова, сообщает Интерфакс.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп ожидает от России возвращения Крыма Украине и сокращение масштабов насилия на востоке Украины.
Он напомнил, что ранее постпред США при ООН Никки Хейли также заявила о жесткой позиции Вашингтона по Крыму.
Накануне советник Трампа подал в отставку из-за контактов с Россией.
Президент США Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании неоднократно высказывался в пользу сотрудничества с Россией и говорил, что увлекается лидерскими качествами российского президента Владимира Путина.
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