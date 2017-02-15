Конгресс США начинает расследование в отношении контактов помощника Трампа с Россией

Лидеры Конгресса заявили, что проведут расследование по поводу контактов между Россией и главными помощниками президента США Дональда Трампа в период до его вступления в должность.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл заявил 14 февраля, что комитет по разведке намерен опросить Майкла Флинна - бывшего советника Белого дома по вопросам национальной безопасности, который подал в отставку 13 февраля. Перед этим Флинн признал, что ввел в заблуждение чиновников из команды президента Трампа по содержанию своих контактов с послом России в США Сергеем Кисляком.

Флинн сказал в интервью изданию Daily Caller 14 февраля, что в беседах с Кисляком «никаких линий не переходили». Он сказал, что они говорили только о 35 российских дипломатах, высланных администрацией 44 президента США Барака Обамы 29 декабря. В тот же день Обама объявил о санкциях в отношении спецслужб России из-за их роль в хакерских атаках во время президентских выборов в США.

«Речь шла не о санкции. Речь шла о 35 ребятах, которые были выброшены. Я никогда не говорил ничего такого, как «мы собираемся пересмотреть санкции» или что-то подобное», – заявлял Флинн изданию Daily Caller.

Агентство Reuters со ссылкой на стенограммы телефонных переговоров сообщило, что Флинн говорил Кислякову, что если Россия не будет реагировать на санкции Обамы симметрично, это могло бы облегчить путь к обсуждению улучшения американо-российских отношений после получения Трампом власти.

После того, как в конце декабря санкции США были объявлены, президент России Владимир Путин принял несвойственное ему ранее решение. Кремль объявил, что не будет высылать американских дипломатов, зато пригласил членов их семей принять участие в новогодних торжествах в Москве.

Ранее американские СМИ сообщили, что партнеры и сотрудники кампании Трампа имели многочисленные контакты с высокопоставленными российской разведки до президентских выборов 8 ноября, хотя ни о каких доказательства предполагаемого заговора в этих сообщениях не было.