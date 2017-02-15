На Чонгаре сообщают о продолжении конфликта с организацией «Аскер»

Возле организации «Аскер» 15 февраля на Чонгаре собралось большое количество таксистов, которые якобы хотели захватить территорию базы. Об этом сообщили в группе «Гражданская блокада Крыма» в Фейсбуке.

«Возле базы батальона им. Номана Челебиджихана собралось большое количество машин таксистов», – отметили в группе.

Глава общественного формирования «Аскер» Ленур Ислямов в комментарии Крым.Реалии заявил, что по состоянию на 11 часов по киевскому времени возле базы уже никого нет.

«Это собирались таксисты, которые ездят в Крым (из материковой Украины – КР). Мы определенным образом мешаем им договариваться с таможней и пограничниками. Так получается, что основным элементом сопротивления они видят нас. Те таксисты, которым оккупационная власть разрешила работать на территории Крыма, в большинстве своем подписали акт о сотрудничестве. Поэтому их уже можно считать предателями», – заявил Ислямов.

Он добавил, что 15 февраля никакого захвата базы не было.

Накануне появилась информация об инциденте, на территории базы общественного объединения «Аскер» в селе Чонгар, недалеко от административной границы с Крымом, вечером 12 февраля. По сообщению, на территорию базы заехал БТР, «вооруженные люди применили огнестрельное оружие».

Оперативное командование «Юг» сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, которое несет службу на административной границе с Крымом, опубликовало заявление в котором уверяет, что «нападения не было».

Военные указали, что выполняли боевые задачи, в это время «на позиции прибыли максимально вооруженные представители незаконного вооруженного формирования». Представители командования «Юг» приняли меры, согласно уставу, говорится в сообщении.

Дискуссия о создании крымскотатарского батальона в составе структуры правоохранительных органов Украины продолжается с минувшего года. В Меджлисе крымских татар сообщали, что все материалы по данному вопросу переданы президенту Украины Петру Порошенко и главе МВД Арсену Авакову.

В Национальной Гвардии Украины, которое входит в систему Министерства внутренних дел Украины, отмечают, что заявления о создании в их структуре «крымскотатарского батальона», остаются пока на уровне заявлений, которые не закреплены законодательно.

Ленур Ислямов требует присвоить создаваемому «крымскотатарскому батальону» имени Номана Челебиджихана номер воинской части.



