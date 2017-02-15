В суде по «делу 26 февраля» свидетели путаются в показаниях – адвокат

В суде по «делу 26 февраля» в показаниях допрошенных свидетелей наблюдается много противоречий. Об этом 15 февраля в комментарии Крым.Реалии заявил крымский адвокат Эдем Семедляев.

«Сегодня допросили двух свидетелей: сотрудника российской милиции и отамана козачества. Мы выявили очень много противоречий с теми показаниями, которые они давали предварительному следствию», – заявил адвокат.

По информации Семедляева, «сотрудник российских правоохранительных органов указал ложные должностные обязанности, которые он выполнял в 2014 году, будучи сотрудником украинской милиции. Он также запутался выдавали ли ему специальные средства во время митинга 26 февраля 2014 года».

«Допрошенный отаман казачества 23 февраля 2014 года вступил в 9 роту «ополчения». Однако на суде он заявил, что ни в какое ополчение не вступал. На вопрос, видел ли он во время митинга у крымских татар камни или палки,свидетель ответил, что этого всего он не видел, потому что находился на митинге около десяти минут. Но в протоколе допроса указано, что свидетель лично видел как крымским татарам подносили камни, палки и газовые балончики», – отметил Семедляев.

После аннексии Крыма Россией на полуострове начали судить крымскотатарских активистов, принимавших 26 февраля 2014 года участие в митинге сторонников территориальной целостности Украины, которым противостояли активисты партии «Русское единство», руководимой на тот момент нынешним главой Крыма Сергеем Аксеновым.

20 июля суд на закрытом заседании разделил «дело 26 февраля» на два: отдельно – по заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу, и отдельно – по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.