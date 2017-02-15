Крымским адвокатам Курбединову и Семедляеву пришла повестка из «Центра Э»

Адвокатам Эмилю Курбединову и Эдему Семедляеву 15 февраля пришли повестки из российского Центра по противодействию экстремизму в Крыму. Об этом сообщил Курбединов на своей странице в Facebook.

«Я не в курсе, какое новое дело в отношении меня и моего коллеги решили расследовать, но скажу, что до сих пор, вся изъятая у нас в офисах техника, с информацией содержащей адвокатскую тайну, находится у спецслужб», – написал адвокат.

26 января российские силовики провели обыск в офисе адвокатов и в квартире Эмиля Курбединова. В ходе обысков была изъята вся техника.

Адвокат Эмиль Курбединов был задержан в Бахчисарае 26 января, когда ехал на обыск к активисту Сейрану Салиеву для оказания юридической помощи. В этот же день Железнодорожный районный суд Симферополя, подконтрольный России, признал его виновным в нарушении статьи 20.3 КоАП России (Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) и арестовал на 10 суток. Поводом для этого стало то, что в 2013 году Курбединов разместил «Вконтакте» перепост о митинге «Хизб ут-Тахрир» в Симферополе.

Курбединов является одним из ведущих крымских адвокатов, специализирующихся на политических делах. Он сам и его коллеги расценивают арест, как грубое препятствование его адвокатской деятельности.